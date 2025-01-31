القضاء على الأسد ملتهم رأس حارسه بحديقة الحيوان بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بالقضاء على الأسد الذي قام بالتهام رأس عامل بالفيوم، بعدما لقى عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم والتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة فى رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءا من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.