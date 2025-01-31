العنف ضد المرأة فى بريطانيا يخرج عن السيطرة.. "اندبندنت" تصفه بـ"وباء جديد"

كتبتنهال أبو السعود

فشلت استراتيجية حكومية في المملكة المتحدة لوقف العنف ضد المرأة، والتي تم وضعها في أعقاب مقتل سارة إيفرارد، وفقًا لحكم هيئة مراقبة رغم إنفاق الملايين حيث لم تتحسن نتائج ضحايا العنف ضد النساء والفتيات مع "وباء" العنف الذى خرج عن نطاق السيطرة.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال مكتب التدقيق الوطني إن العنف ضد النساء في بريطانيا مشكلة كبيرة ومتنامية تؤثر على واحدة من كل 12 امرأة، مضيفًا أن وزارة الداخلية لا تقود حاليًا استجابة فعالة عبر الحكومة، وأشارت الصحيفة الى ان التقرير يضع ضغطا على حكومة كير ستارمر مع التعهد الرئيسي لحزب العمال بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف في العقد المقبل.

لكن مكتب التدقيق الوطني قال إنه لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج وزارة الداخلية إلى قيادة استجابة منسقة وكاملة للنظام تعالج أسباب العنف ضد النساء والفتيات"، وفي حين أنشأت وزارة الداخلية في عهد المحافظين فريقًا مخصصًا لقيادة استراتيجيتها لعام 2021 لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قال مكتب التدقيق الوطني إن الوزارة وجدت صعوبة في الحصول على موافقة من الإدارات الحكومية الأخرى، حيث لم تجتمع مجموعة إشرافية تعمل على تطوير الاستراتيجية حتى بعد مرور عام على إطلاقها.

تأتي الاخبار في الوقت الذي تحول فيه العنف ضد النساء والفتيات إلى "حالة طوارئ وطنية" مع تسجيل أكثر من مليون جريمة عنيفة ضد النساء والفتيات من قبل الشرطة في عامي 2022/2023 وفي نفس الفترة، ارتفعت حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات التي سجلتها الشرطة من 34000 إلى 123000.

وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني: "إن جهود الحكومة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات لم تحسن بعد النتائج لضحايا هذه الجرائم.. إن الافتقار إلى نهج فعال عبر الحكومة والفهم المحدود لما ينجح في المساعدة في الحد من هذه الجرائم يعني أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تكون واثقة من أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة النساء والفتيات".