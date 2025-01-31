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أكد تقرير اقتصادى، أن الصين تعمل على تحويل تركيزها الاقتصادى بعيدًا عن العقارات نحو صناعات أساسية جديدة مثل:(المركبات الكهربائية، والروبوتات، وأشباه الموصلات).

وأضاف تقرير "أويل برايس" الدولي، أنه على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، وانهيار سوق العقارات، تفوقت الأسهم الصينية على الأسواق الناشئة الأخرى فى عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر.



وبحسب التقرير، تهدف الحوافز والإعانات الحكومية إلى تعزيز الطلب المحلي، وتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.



وأضاف أنه مع استقبال الصين للعام القمرى الجديد، تأمل الأسواق أن تكون استراتيجية الحكومة القائمة على "الألم قصير الأمد من أجل المكاسب طويلة الأمد" كافية لدفع الاقتصاد الصينى إلى مرحلة جديدة من التطور.