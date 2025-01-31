الصحة العالمية: النيجر أول دولة بأفريقيا تقضى على داء كلابية الذنب المسبب للعمى

كتبت أمل علام

تهنئ منظمة الصحة العالمية النيجر على استيفائها لمعايير القضاء على داء كلابية الذنب، مما يجعلها الدولة الخامسة على مستوى العالم وأول دولة في أفريقيا تعترف بها منظمة الصحة العالمية لقطع انتقال طفيلي كلابية الذنب الملتوية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن القضاء على المرض إنجاز كبير يتطلب تفانيًا لا يعرف الكلل، أهنئ النيجر على التزامها بتحرير سكانها من هذا المرض المروع الذي يسبب الكثير من المعاناة البشرية بين أفقر الناس، مضيفا، إن هذا النجاح هو شهادة أخرى على الخطوات الرائعة التي قطعناها ضد الأمراض الاستوائية المهملة ويمنح الأمل للدول الأخرى التي لا تزال تكافح داء كلابية الذنب، مما يدل على أن القضاء على هذا المرض ممكن".

وقال، إن داء كلابية الذنب، المعروف باسم العمى النهري، هو مرض طفيلي وهو ثاني أكثر الأسباب المعدية للعمى في جميع أنحاء العالم، بعد مرض التراخوما، وينتقل هذا المرض إلى البشر من خلال لدغات الذباب الأسود المعدي، والذي يوجد بشكل أساسي في المناطق النهرية، ويصيب هذا المرض في المقام الأول السكان الريفيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واليمن، مع وجود مناطق أصغر حجماً مستوطنة في أجزاء من أمريكا اللاتينية.

الجهود والشراكات الفعالة التي تقودها البلدان



بين عامي 1976 و1989، وتحت مظلة برنامج مكافحة داء كلابية الذنب التابع لمنظمة الصحة العالمية في غرب أفريقيا، فقد اتخذت النيجر تدابير لمكافحة النواقل من خلال رش المبيدات الحشرية التي أدت إلى انخفاض كبير في مستويات انتقال داء كلابية الذنب، وبعد التبرع بالإيفرمكتين، خضعت المناطق التي لا تزال متأثرة بداء الفيلاريات اللمفية لإدارة الأدوية الجماعية (MDA) مع الإيفرمكتين والألبيندازول من عام 2008 إلى عام 2019، تلا ذلك المراقبة، ونظرًا لأن الإيفرمكتين فعال ضد كلا المرضين، وكانت المناطق المستهدفة لإدارة الأدوية الجماعية لداء كلابية الذنب موبوءة أيضًا بداء كلابية الذنب، فقد ساهم هذا التدخل أيضًا في وقف انتقال طفيلي داء كلابية الذنب المتلوي .

بدأت النيجر في إجراء تقييمات أولية لوقف انتقال داء كلابية الذنب في عام 2014 بعد وقف استخدام الأدوية المتعددة الأغراض في أغلب المناطق، وأعقب ذلك إجراء مسوحات حشرية ووبائية كشفت أن الجمع بين الأدوية ومكافحة النواقل نجح في القضاء على انتقال داء كلابية الذنب، كما يتضح من انخفاض معدل الانتشار من حوالي 60% إلى 0.02%.

وبالإضافة إلى تدخلات مكافحة النواقل والأدوية التي تبرعت بها احدى الشركات، فإن العامل الرئيسي الذي ساهم في نجاح النيجر هو الشراكة بين الحكومة النيجيرية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية، والتي ساعدت في تعبئة الموارد والدعم الفني، وقد مكن الرصد المستمر لانتشار المرض وتأثيره من إجراء تعديلات في الوقت المناسب على الاستراتيجيات وضمان فعالية التدخلات.

قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "لقد تسبب داء كلابية الذنب منذ فترة طويلة في معاناة إنسانية هائلة، كما أعاق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المتضررة، مما دفع الناس بعيدًا عن الأنهار، التي غالبًا ما تكون شريان الحياة لسبل العيش"، "نجاح النيجر ينهي هذا العبء على شعبها، كما يضع النيجر كنموذج للقضاء على الأمراض الاستوائية المهملة في أفريقيا، لقد أظهرت البلاد سابقًا ريادتها في مجال الصحة العامة، من خلال القضاء على مرض دودة غينيا في عام 2013، واليوم، تتخذ خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام".

التقدم العالمي على مستوى العالم..

ونجحت 54 دولة في القضاء على مرض استوائي مهمل واحد على الأقل، وقد انضمت النيجر إلى 4 بلدان أخرى تم التحقق من قبل منظمة الصحة العالمية من قدرتها على القضاء على داء كلابية الذنب، وكلها في إقليم الأمريكتين: كولومبيا (2013)، والإكوادور (2014)، وجواتيمالا (2016)، والمكسيك (2015).

وفي منطقة أفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، نجحت 21 دولة في القضاء على مرض مداري مهمل واحد على الأقل، ويعد داء كلابية الذنب ثاني مرض مداري مهمل يتم القضاء عليه في النيجر: حيث تم إعلان البلاد خالية من انتقال داء التنينات (داء دودة غينيا) في عام 2013.