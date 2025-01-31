الشيخ حسين المزينى: موقف الشعب المصرى على معبر رفح رسالة

رفح - محمد حسين

أكد الشيخ حسين موسى المزيني، أحد رموز قبائل جنوب سيناء، أن أبناء سيناء يفخرون بالموقف الوطني الذي جسّده الشعب المصري على معبر رفح، حيث احتشد الآلاف للتعبير عن رفضهم القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أن هذه الحشود تمثل رسالة واضحة بأن المصريين، وفي مقدمتهم أبناء سيناء، متمسكون بسيادة بلادهم وحريصون على سلامة أرضهم، كما أنهم يدركون جيدًا عدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين الأصيل في أرضهم.

وأشار إلى أن هذا التحرك الشعبي يعكس وعي المصريين بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة، مؤكدًا أن سيناء ستظل حصنًا منيعًا يحمي حدود مصر ويقف سدًا أمام أي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها.

وختم المزيني تصريحه بالتأكيد على أن أبناء سيناء، يقفون صفًا واحدًا مع أبناء مصر فى رفض أي مخطط يمس حقوق الفلسطينيين أو يهدد أمن مصر القومي.