اليوم السابع
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الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب رسوم ترامب الجمركية

الجمعة، 31 يناير 2025 11:17 ص
الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب رسوم ترامب الجمركية الذهب
فاطمة شوقى

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وذلك بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لصحيفة الكوميرسيو الإسبانية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لمستوى قياسي عند 2800.99 دولار للأوقية، وكان بالأمس ارتفع  بنسبة 1.4 % إلى 2796.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2798.24 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2% إلى 2824 دولارا.

وأشار الخبراء إلى أن هناك حالة من عدم اليقين والقلق المتزايد بشأن سياسات إدارة ترامب التجارية والخارجية الجديدة، مع تزايد عمليات الشراء الفنية مع اتجاه الأسعار إلى الارتفاع الآن في كل من الذهب والفضة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع القادمة من المكسيك وكندا، بينما يدرس فرض رسوم على الصين، وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، وقال رئيس البنك المركزي جيروم باول إنه لن يكون هناك أي اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.


ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 31.48 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.1% إلى 965.95 دولار، وزاد البلاديوم 2.3% إلى 984.50 دولار.


 







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الذهب

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