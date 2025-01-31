الدفاع الروسية: خسائر أوكرانية على محور كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أوقعت خسائر وصفتها بالـ"جسيمة" في صفوف نظيرتها الأوكرانية على محور كورسك.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق جوجولوفكا وجونشاروفكا وجويفو جويفو، وزاموستي، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، وميرني، ونيكوليفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وروبانشينا، وسفيردليكوفو ويوجني، وتم صد هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.



وأضافت أن الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، نفذت هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 270 عسكريا، وتم تدمير دبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة و28 مركبة، وعددا من المدافع، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار للدفاع الجوي، ومحطة مضادة للبطاريات، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.



وأوضحت "الدفاع الروسية" أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 56410 عسكريين.



من جهة أخرى، أعلن ألكسندر ليونوف، المدير العام لشركة "إن بي أو – ماشينوستروينيا" الروسية، أنه تم الانتهاء من إطلاق صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" ضمن الاختبارات من الغواصات، وتجري عملية وضع الصواريخ في الخدمة.



ويعتبر "تسيركون" أول صاروخ كروز فرط صوتي يطلق من البحر في العالم، وتصل سرعة طيرانه إلى تسع سرعات صوتية.



و"تسيركون" هو صاروخ كروز روسي مضاد للسفن تفوق سرعته سرعة الصوت (3إم22)، وهو جزء من مجمع "تسيركون" (3ك22). وفي بداية عام 2023، اعتمد الجيش الروسي هذا الصاروخ. والصاروخ قادر على قطع مسافة مئات الكيلومترات في غضون دقائق لإصابة الهدف.