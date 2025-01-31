الاتحاد الأوروبى يحظر بيع أجهزة ألعاب الفيديو لروسيا بسبب استخدامها كأسلحة حرب

فاطمة شوقى

يدرس الاتحاد الأوروبى حظر بيع أجهزة ألعاب الفيديو إلى روسيا كجزء من مجموعة جديدة من العقوبات التى تهدف إلى إعاقة القدرات العسكرية للبلاد بقيادة فلاديمير بوتين، وفقا لصحيفة ميلينيو الإسبانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت تقارير استخباراتية الجيش الروسي باستخدام هذه الأجهزة للسيطرة على طائرات بدون طيار في الصراع مع أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية تقييد مبيعات أجهزة الألعاب مثل بلاي ستيشن ، وإكس بوكس ونينتندو سويتش، بسبب استخدامها المحتمل في العمليات العسكرية.

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس من الإبداع المتزايد للكرملين في التحايل على العقوبات السابقة والحصول على المعدات التكنولوجية لأغراض عسكرية، حتى أشياء مثل أجهزة ألعاب الفيديو، لأن هذه هي الأجهزة التي تعمل عليها الطائرات بدون طيار.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكييف التكنولوجيا الاستهلاكية لأغراض عسكرية ، لقد استخدمت جيوش مثل الولايات المتحدة أجهزة تحكم تشبه تلك الموجودة في ألعاب الفيديو لتشغيل أنظمة الصواريخ المتقدمة.

وتهدف العقوبة الجديدة إلى إغلاق هذه الطرق وتقييد الوصول إلى أجهزة الترفيه بشكل أكبر.

وتتضمن حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا على استيراد الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة العسكرية الروسية. ومع ذلك، أثارت القيود المفروضة على أجهزة ألعاب الفيديو جدلاً حول مدى فعاليتها والتأثير الحقيقي الذي يمكن أن تحدثه على تطور الصراع.