اليوم السابع
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الإعلام العبرى يبرز مشاهد الحشود الشعبية فى رفح لرفض تهجير الفلسطينيين

الجمعة، 31 يناير 2025 02:12 م
الإعلام العبرى يبرز مشاهد الحشود الشعبية فى رفح لرفض تهجير الفلسطينيين حشود معبر رفح
كتب عبد الوهاب الجندى

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تابعت الصحف العبرية، الحشود الشعبية، المشاركة في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام معبر رفح البري، رفضا لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك لدعم القيادة السياسية في موقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والرفض لتلك المقترحات.

ونشرت محطات تلفزيونية عبرية، العديد من الصور والفيديوهات للحشود المصرية في معبر رفح البري، وهم يرفعون الأعلام المصرية الفلسطينية، لتعبيرهم عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي، بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وعنون القناة الـ12 خبرها بـ" حشود مصرية في رفح لرفض تهجير الفلسطينيين، ومقترح الرئيس الأمريكي".

وشهدت عدة ميادين بمحافظة شمال سيناء تحرك عدد كبير من الأتوبيسات، التي تسيرها قوى وأحزاب سياسية، متجهة إلى معبر رفح البري، للمشاركة في وقفة احتجاجية لرفض مخطط التهجير ودعم القضية الفلسطينية.







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