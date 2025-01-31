اليوم السابع
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الآلاف يحتشدون أمام معبر رفح رفضا للتهجير بهتافات "كلنا معاك يا سيسى"

الجمعة، 31 يناير 2025 11:53 ص
الآلاف يحتشدون أمام معبر رفح رفضا للتهجير بهتافات "كلنا معاك يا سيسى" احتشاد آلاف المصريين امام معبر رفح
رامى محيى الدين

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احتشد آلاف المصريين أمام معبر رفح رفضا للتهجير القسري للفلسطينيين ورفع المحتشدون الاعلام المصرية إلى جانب الاعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات كتب عليها لا للتهجير ، وكلنا معاك يا سيسي .

وتضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعت كافة القوى السياسية المصرية، للانطلاق بوفود سياسية وشعبية، للتعبير عن تضامن الشعب المصرى مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت التنسيقية عن إطلاق أكثر من وفد سياسي، وشعبى لدعم الأشقاء فى الأراضى المحتلة، ورفض محاولات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعت التنسيقية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وإجراءاته غير القانونية التى تهدد الاستقرار فى المنطقة.

 







مشاركة

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