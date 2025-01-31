اعتقال امرأة فى إسبانيا حاولت تهريب كوكايين داخل عبوات شامبو.. صور

فاطمة شوقى

ألقت قوات الحرس المدني الإسبانى القبض على امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد اكتشاف الكوكايين مخبأ في زجاجات الشامبو في أمتعتها، تأتي هذه العملية في إطار مهام المراقبة والأمن في منطقة المطار، وذلك لمكافحة تهريب المخدرات، وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية.



زجاجات شامبو مليئة بالكوكايين

وأشارت الصحيفة إلى أنه أثناء فحص الأمتعة، اكتشف ضباط الحرس المدني من قسم المالية والحدود في مطار إشبيلية مخالفات عند فحص حقيبة قادمة من البرازيل، وبعد أن طلبوا من صاحبها فتحها، عثروا فيها على 15 زجاجة شامبو ومنتجات للشعر، تحتوي كل منها على حوالي لتر واحد.

وبناء على الشكوك، أجريت اختبارات محددة على محتويات الحاويات، حيث تم الحصول على نتائج إيجابية للكوكايين في 9 منها. وقد بلغ الوزن الإجمالي للمواد المضبوطة 9 كيلوجرامات.

ولتأكيد النتائج الأولية، استخدم رجال الأمن عدة أنواع من اختبارات المخدرات، والتي أكدت وجود الكوكايين في المنتجات، وعلى إثر ذلك، تم القبض على المرأة بتهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة.



كوكايين فى الشامبو

وقام الحرس المدني بتسليم المعتقلة مع الإجراءات التي تم اتخاذها في محكمة التحقيق المناوبة في إشبيلية. وبعد عرضها على رئيس محكمة التحقيق رقم 4 أمر بإيداعها الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

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كانت الشرطة الإسبانية تمكنت من تفكيك شبكة يشتبه في تلقيها شحنة وزنها 334 كيلوجراما من الكوكايين من كوستاريكا، مخبأة داخل آلات صناعية وجرافات، والتي وصلت إلى ميناء فالنسيا على البحر المتوسط، واستغرقت السلطات الإسبانية ساعات لاستخراج المخدرات باستخدام الآلات الخاصة.



زجاجات شامبو

وأعلنت السلطات الإسبانية أن 9 محتجزين في البلاد، ثمانية منهم وضعوا رهن الحبس الاحتياطي، وتمت تسمية العملية "سفاري".

وقال مدير شرطة مكافحة المخدرات بوزارة الأمن، ستيفن مادين، إن هناك تحقيقات عدة مفتوحة في قضية الاتجار بالمخدرات مع دول مثل إسبانيا وإنجلترا والبرتغال، ولكن لم يتم إخطارهم بشأن الشحنة التي تزن 334 كيلوجراماً، وحتى الآن لا يعرفون ما إذا كانت تتطابق مع أي من التحقيقات الجارية.