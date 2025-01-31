إيداع المهاجرين بجوانتانامو يضع ترامب فى مرمى النيران.. "جارديان" تكشف

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته انشاء مركز اعتقال في جوانتانامو يسع 30 الف مهاجر غير شرعي تصنف هؤلاء المهاجرون على انهم ارهابيون، حيث يريد ترامب احتجاز آلاف الأشخاص في موقع معروف بسرّيته وتاريخه من الانتهاكات كجزء من الوقاء بوعده الانتخابي بشن اكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا.

بعد الإعلان عن خطوته الجديدة في " ترحيلات ترامب "، قال الرئيس الأمريكي انه أصدر تعليماته لرؤساء وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بإعداد "منشأة للمهاجرين تتسع لـ 30 ألف شخص" على الجزيرة، ثم أضاف ساخرا: "إنه مكان يصعب الخروج منه".

الإعلان اسعد أنصار ترامب، لكنه أثار أيضا حالة من الغضب ، في الولايات المتحدة وحول العالم فقد فسر الكثيرون خطوة ترامب على أنها محاولة لمزيد من تشويه صورة المهاجرين غير الشرعيين من خلال خلطهم مع المشتبه بهم في تهم الإرهاب الذين سُجنوا في مركز احتجاز جوانتانامو بعد أن فتحه وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد "للمقاتلين الأعداء" بعد ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت إليانور إيسر، مديرة برنامج حماية اللاجئين في احدى المنظمات الحقوقية الأمريكية: "هذا مسرح سياسي وجزء من الجهود الأوسع نطاقا التي تبذلها إدارة ترامب لتصوير المهاجرين باعتبارهم تهديدا في الولايات المتحدة .. وتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين".

وقال المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية، فينسنت وارن، إن "أمر ترامب يوجه رسالة واضحة، إذ يتم تصوير المهاجرين وطالبي اللجوء باعتبارهم التهديد الإرهابي الجديد، الذي يستحق التخلص منه في سجن على جزيرة، وإبعادهم عن الخدمات القانونية والاجتماعية والدعم".

وبحسب التقرير، فان الادانات كانت أقوى في أمريكا اللاتينية، حيث كان من المتوقع أن ينتهي المطاف بالعديد من المهاجرين في معسكر ترامب، ووصفت افتتاحية صحيفة "لا جورنادا" اليسارية المكسيكية هذه الخطوة بأنها "سادية مؤسسية" و"مشهد عنف ترامبي" مصمم لإثارة المؤيدين المتشددين.