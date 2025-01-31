إكسترا نيوز: مصر تفتح معبر رفح استعدادا لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين

الأمير نصري

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز": "ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عمل معبر رفح البرى من الجانب المصرى، حيث نقل صورة خاصة وحصرية للقناة عن المعبر الذى بات مفتوحا وتوفير جميع الاستعدادات لدخول سيارات الإسعاف الفلسطينية، وهى محملة بالجرحى والمصابين عبر الأراضى المصرية".

وأضاف عوض الغنام: "الأطقم الطبية المصرية متراصة أمام معبر رفح للتعامل مع المصابين والجرحى الفلسطينيين، وذلك داخل الساحة الرئيسية للمعبر لتحديد كل حالة والذهاب بها للتخصص الذى تحتاجه الإصابة بعد الكشف الأولى للحالة".

ولفت عوض الغنام إلى أن فتح المعبر هو الدخول فى مرحلة جديدة من حالة وقف إطلاق النار خاصة بعدما تم رفع العلم الفلسطينى وحضور السلطة الفلسطينية فى مشهد إدارة المعبر الفلسطينى، وتم تعيين أحد القيادات الفلسطينية سيكون هو المشرف على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وشهد معبر رفح اليوم الجمعة وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.