إقبال كبير على انتخابات نادى قضاة الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

تشهد انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، اليوم، الجمعة، إقبال كبير بشكل ملحوظ، حيث يجري التصويت علي جميع مقاعد مجلس إدارة وهي مقعد رئيس النادي ومقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

حيث تتنافس علي مقاعد مجلس إدارة النادي ثلاث قوائم وهي قائمة المستشار سعد السعدنى، والذى يتنافس علي مقعد رئيس النادي وتحمل رمز رقم "1".

وتضم كل من المستشارين أمام المصرفي وناصر حسب النبي وهشام بهلول وأحمد مهابة والذين يتنافسون علي مقاعد المستشارين وتضم المستشارين أحمد خورشيد وحازم حبيب واسلام تمراز وبلال عطا وأحمد محسن هيكل والذين يتنافسون علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فيما يتنافس من نفس القائمة علي مقاعد أعضاء النيابة العامة كل من محمد حسن وبدر الكومي ورامي حسن ومحمد ضياء هريدي ومؤمن حلمي حسان.

وتضم قائمة المستشار راغب عشيبة والذي يتنافس علي مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية وتحمل الرمز رقم "2" المستشارين خالد بركات وخالد خلف وعبد الرحمن الشهاوي والذين يتنافسون علي مقاعد المستشارين فيما يتنافس من نفس القائمة علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل المستشارين معتز نوار ومحمد مبارك وأحمد وحيد خليل ورامي حيدر ومحمد عصام ويتنافس علي مقاعد رؤساء النيابة من نفس القائمة وكلاء النائب العام هيثم سعد و خالد الزغبي و أحمد ابو زهرة وحسين سلام وأحمد رأفت راجح

وتحمل قائمة المستشار محمد عبد النبي سالم والذي يتنافس علي مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية الرمز رقم "3" والتي تضم المستشارين عصام عبد الجليل السمبختي وعلي درويش ويتنافسا علي مقاعد المستشارين فيما يتنافسا المستشارين حسام حسن الناعم ومحمود رجب أبو زهرة علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فيما تضم القائمة محمد رمضان جعفر وكيل النائب العام والذي يتنافس علي مقعد أعضاء النيابة العامة

يذكر أنه يختار من لهم حق التصويت من القضاة والمستشارين ووكلاء النائب العام 3 مقاعد عن درجة المستشارين و 5 مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة هذا بخلاف مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية.