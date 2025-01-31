اليوم السابع
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل

الجمعة، 31 يناير 2025 01:00 ص
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل امتحانات
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، منتصف الأسبوع القادم، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعة النتائج.

ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط هنا

وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد إعلانها على موقع المديرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة.

 







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