إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل

ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط هنا

وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد إعلانها على موقع المديرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة.