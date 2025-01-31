اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعلام أمريكي: "واتس آب" تتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مستخدميها

الجمعة، 31 يناير 2025 07:41 م
إعلام أمريكي: "واتس آب" تتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مستخدميها واتس اب
أ ش أ

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة "باراجون سولوشنز" الإسرائيلية لبرامج التجسس، استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.


وأوردت قناة "الحرة" الأمريكية - نقلا عن مسئول في شركة "واتس آب" التابعة لشركة "ميتا" - أن "واتس آب" التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أرسلت خطابا إلى "باراجون" بعد عملية الاختراق تطلب منها "الكف عن ذلك"، مشيرا إلى أن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.


وأحجم المسئول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، مكتفيا بالقول إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام، مضيفا أن "واتس آب" عرقلت منذ ذلك الحين محاولة التسلل، وأنها أبلغت أجهزة إنفاذ القانون و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق.







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