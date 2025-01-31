إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أبو حريز - كفر صقر، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى كفر صقر المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أبو حريز - كفر صقر، بمركز كفر صقر، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.