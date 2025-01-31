أوقاف سوهاج: افتتاح عدد من المساجد ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.. صور

سوهاج محمود مقبول

أفتتحت مديرية الأوقاف بسوهاج عدد من المساجد بالمحافظة وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، من حيث المبنى والمعنى هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وتطوير المساجد لتكون أكثر قدرة على خدمة المصلين وتوفير بيئة روحانية مريحة صرح بذلك الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

ومن جانبه أكد أبوسعدة على فضل عمارة المساجد، مشيرًا إلى أن بناء المساجد وتهيئتها للمصلين يعد من أفضل أعمال البر والخير التي رتب الله عز وجل عليها ثوابًا عظيمًا، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" (التوبة/18) كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ".

وأشار إلى أن وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهرى، يواصل جهود الوزارة في خدمة بيوت الله عز وجل، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار عمل الوزارة المستمر في عمارة المساجد وتجهيزها لاستقبال المصلين في أجواء مريحة وآمنة.

وأوضح أبوسعدة أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم بعد إحلالها وتجديدها تشمل: مسجد الأنوار المحمدية في نجع الشيخ وحشي بمركز جهينة الشرقية، وإنشاء مسجد المجمع الإسلامي في غرب الصبحة بمركز دار السلام، وصيانة مسجد الإمارة في قرية البورة بمركز البلينا، ومسجد الرحمة في قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، ومسجد عباد الرحمن في قرية أولاد إسماعيل بمركز المراغة.

من جانبه، أوضح محمود أبوعقيل، المنسق الإعلامي للمديرية، أن الدكتور محمد أبوسعدة قام بأداء خطبة الجمعة في افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بمركز جهينة، وهي خطوة تعكس اهتمام وزارة الأوقاف المستمر في تقديم خدمات دينية شاملة للمجتمع، وتعزيز دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وروحي.



جموع المصلين



رئيس مدينة جهينة ووكيل الأوقاف



فرحة وتوزيع حلوى بالإفتتاح



لحظة قص الشريط