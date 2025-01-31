أكسيوس: حادث الطائرتين فى واشنطن الأكثر فتكًا منذ نحو ربع قرن

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اعتبر موقع "أكسيوس" الأمريكى حادث التصادم المميت فى الجو بالقرب من مطار ريجان الوطنى خارج العاصمة الأمريكية واشنطن، أول أمس الأربعاء، أخطر حادث تحطم طائرة فى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما.



واصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ، على متنها 64 شخصًا فى وقت متأخر من أمس الأربعاء بمروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكى تحمل 3 جنود، ومن غير المتوقع العثور على أى ناجين من الحادث.



وذكر "أكسيوس" أن فى نوفمبر 2001 تحطمت طائرة ركاب فى منطقة كوينز بمدينة نيويورك، ما أسفر عن مقتل 265 شخصًا، كما قُتل 265 آخرين فى حوادث تحطم طائرات خلال هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.



وداخل واشنطن، يعد حادث أمس الأربعاء هو أسوأ مأساة جوية فى منطقة العاصمة منذ 13 يناير 1982، عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية فلوريدا ، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا كانوا على متنها.



وأشار الموقع إلى أن حوادث تحطم الطائرات التجارية المميتة فى الولايات المتحدة أصبحت نادرة خلال القرن الحادى والعشرين، مع تعزيز اللوائح والقوانين، وتقدم التكنولوجيا، وتحسين تدابير السلامة والضوابط.



كان آخر حادث طائرة مميت، لكن ضحاياه كانوا أقل من حادث واشنطن، عام 2009 بالقرب من منطقة بافالو فى ولاية نيويورك، حيث لقى جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 49 مصرعهم على متن رحلة (كولجان إير) عندما تحطمت الطائرة واصطدمت فى منزل، كما توفى شخص واحد على الأرض، ما رفع عدد القتلى إلى 50.



ونوه الموقع عن أن أخطر حادث تحطم طائرات فى الربع الأخير من القرن الماضى فى الولايات المتحدة عندما توفى 265 شخصًا على متنها فى أربع حوادث تحطم طائرات فى 11 سبتمبر 2001، وكانوا من بين ما يقرب من 3000 شخص قُتلوا فى الهجمات الإرهابية.