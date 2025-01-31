أسوشيتد برس: ترامب يعزو حادث اصطدام مروحية بطائرة ركاب لمراقبى الحركة الجوية

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ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باللائمة فى حادث اصطدام المروحية بطائرة الركاب قرب مطار ريجان فى العاصمة واشنطن، على مراقبى الحركة الجوية، وطيارى الطائرات المروحية، والسياسات الديمقراطية فى الوكالات الفيدرالية.



وذكرت "وكالة أسوشيتد برس" أن "الرئيس افتتح مؤتمره الصحفي، الذى استمر لما يقارب 40 دقيقة، بلحظة صمت تكريما لضحايا الحادث. لكن بعد ذلك، استخدم معظم وقته فى المنصة لإلقاء اللوم السياسى بدلا من الدعوة إلى الشفاء بعد المأساة".



ونقلت الوكالة عن ترامب، قوله إن "المسؤولين سيصدرون قائمة كاملة بأسماء الضحايا"، مضيفا أن "هوية القتلى لن تؤثر على التحقيق فيما حدث".



يشار إلى أن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية عسكرية قرب مطار ريجان فى العاصمة واشنطن، مما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين والمفقودين فى نهر بوتوماك.