اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسد يلتهم رأس حارسه فى حديقة حيوان الفيوم

الجمعة، 31 يناير 2025 08:53 م
أسد يلتهم رأس حارسه فى حديقة حيوان الفيوم جانب من الحادث
الفيوم رباب الجالي

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لقى عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 







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