ABC News: ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية قضية رفعها ضدها دونالد ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

وافقت شركة ميتا على تسوية دعوى قضائية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد أن أتهمها بانتهاك حقوقه لقيامها بوقف حساباته على السوشيال ميديا فى أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس فى 6 يناير 2021، وفقا لخطاب من محاميى ميتا.

وبحسب ما ذكرت ABC News الأمريكية، فإن ميتا أكدت أنها ستتبرع لـ 22 مليون دولار لمشروع مكتبة ترامب الرئاسية وستدفع أيضا 3 مليون دولار رسوما قانونية.

وجاء فى الخطاب: أكتب لإخطار المحكمة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتسوية المزاعم الفردية للمدعين المذكورين وحل الأمر.

وفى يوليو 2021، قام ترامب بمقاضاة ميتا ورئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج لفرض رقابة على حسابه على السوشيال ميديا بعد هجوم 6 يناير، واتهم الشركة بالتواطؤ مع المشرعين الديمقراطيين لإسكاته.

وجاء فى الدعوى القضائية أن شركة فيس بوك أعلنت أن منشورات معينة للمدعي انتهكت "معايير المجتمع" التي فرضتها فيس بوك على نفسها"، كما جاء في الدعوى القضائية.

وتأتي التسوية في الوقت الذي يحاول فيه زوكربيرج تحسين علاقته بترامب، حيث حضر حفل تنصيبه في وقت سابق من هذا الشهر وقام برحلات متعددة إلى مارالاجو، مقر إقامة الرئيس فى فلوريدا قبل عودته إلى البيت الأبيض. وتبرعت شركة ميتا بمليون دولار لحملته، وأنهت برامج التنوع والشمول والمساواة، وأعادت تنظيم سياسة التحقق من الحقائق، بينما أعرب زوكربيرج عن أسفه لسياسات شركته السابقة.

وقال زوكربيرج لجو روجان عن سياسة التحقق من الحقائق في الشركة: "إنه في الواقع منحدر زلق، وقد وصل للتو إلى نقطة حيث أصبح الأمر مجرد، حسنًا، هذا يدمر الكثير من الثقة، خاصة في الولايات المتحدة، لوجود هذا البرنامج".