7 ممرات لوجستية تضمن تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

خططت وزارة النقل لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الممرات اللوجستية، الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية



ممر السخنة - الإسكندرية اللوجيستي : يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر وصولاً لميناء الإسكندرية الكبير



ممر العريش - طابا اللوجيستي: پیدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة

مصر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي - يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل حتى ميناء الإسكندرية الكبير

ممر طنطا - المنصورة - دمياط اللوجيستي: يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا المنصورة / دمياط)



ممر جرجوب - السلوم اللوجيستي: يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل إلى ميناء السلوم البري



ممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل اللوجيستي: يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي العربي



ممر سفاجا - قنا - أبو طرطور اللوجيستي: يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل (سفاجا - قنا - أبو طرطور)

الأهداف الرئيسة للممرات.



خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) و شبكة الطرق الرئيسية

ربط مناطق الإنتاج الصناعي - الزراعي التعديني) بالموانئ البحرية



ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط