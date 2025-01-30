وكالة تاس: 2 من لاعبى التزلج الفنى الروسى كانوا على متن طائرة واشنطن المنكوبة

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر قولها إن اثنين من لاعبى التزلج الفنى على الجليد الروس، وهما من أبطال العالم أيضا فى هذه الرياضة الشتوية، كانا على متن الطائرة التجارية التى اصطدمت بمروحية عسكرية أمريكية قرب واشنطن العاصمة فجر الخميس.

وفى وقت سابق، وأعلن الاتحاد الوطنى الأمريكى لرياضة التزلج الفنى الشتوية أن "عددا من أعضاء من مجتمع التزلج " كانوا على متن الطائرة.

وقال اتحاد التزلج الفني الأمريكي في بيان "كان هؤلاء الرياضيون والمدربون وأفراد الأسرة عائدين إلى ديارهم من معسكر التنمية الوطني الذي أقيم بالتزامن مع بطولة التزلج الفني الأمريكية في ويتشيتا بولاية كنساس".

وكانت طائرة تجارية قد اصطدمت بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى فى العاصمة الأمريكيى واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء، بتوقيت شرق أمريكا.

وسقطت كلا الطائرتان، طائرة نفاثة من طراز إمريكان إيجل ومروحية بلاك هوك عسكرية، فى نهر بوتوماك. وكان هناك 63 شخصا على متن الطائرة وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وتقول شبكة NBC News إن حادث اصطدام طائرة بمروحية وقع قبل التاسعة مساءً بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة. ولا يزال عدد الضحايا غير معروف، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث اصطدام طائرة الركاب بمروحية تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من مدرج مطار "ريجان" المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن بـ"السيء جداً" وكان يفترض تفاديه.



وقال ترامب، عبر حسابه في "تروث سوشيال": إن "الطائرة كانت على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار، وكانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الزمن".