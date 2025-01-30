وزيرة البيئة: القرش مابيحبش لحم الإنسان والهجوم على أفراد يكون لهذه الأسباب

إبراهيم حسان

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة في مصر، من أجل الوصول إلى كل المواطنين.

وتطرقت وزيرة البيئة، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، إلى الحديث عن القروش ومهاجمتها للإنسان، قائلة: "القرش لا يحب لحم البني آدم، وهذه معلومة علمية، لكنه يهاجم الإنسان لعدة أسباب منها، إما أن الإنسان هو الذي يقترب من القرش فبالتالي يلجأ الأخير للدفاع عن نفسه ضد الإنسان خاصة وإن كانت أنثى".

وتابعت وزيرة البيئة: "الأنشطة البشرية الحالية بدأت تتعامل مع الكائنات البحرية والبحر بأسلوب غير لائق مثل الصيد غير الجائر، فالقرش الذي يعيش على الأسماك لا يجد أسماك فيلجأ للإنسان، لأن البحر بدأ يتفرغ من الأسماك بسبب الصيد الجائر كما حدث بالبحر الأحمر، وأصبحت القروش لا تجد أكلها الطبيعي".

واستكملت الوزيرة: "أحيانا القرش يخطأ في الهجوم على فريسته، فعندما يكون في المياه العميقة يرى الإنسان الذي يسبح على السطح على أنه سمكة، فيهجم عليه".