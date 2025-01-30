وزارة الصحة: تطعيم الالتهاب الكبدى أ يحمى من المرض 20 عاما بعد الجرعة الثانية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى أ فعّال ويوفر حماية تصل إلى 95% - 100% بعد الجرعة الثانية وتستمر الحماية لمدة 20 عامًا أو أكثر عند الأشخاص الذين استكملوا الجرعتين.

وعن الآثار الجانبية المحتملة قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تتمثل الأعراض فى ألم بسيط أو إحمرار فى موضع الحقن وحمى خفيفة أو شعور بالإرهاق، لكنه نادر الحدوث.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد التهاب الكبد “أ” ليس ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال فى مصر، لكنه متاح فى مراكز التطعيمات الخاصة ويُنصح به فى بعض الحالات، خاصة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض الكبد المزمنة.

وأوضحت أن اللقاح متوفر فى مراكز التطعيمات الحكومية مثل مكاتب الصحة ويمكن الحصول عليه فى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مثل فاكسيرا والمراكز التابعة لوزارة الصحة.