وزارة الداخلية الليبية تحذر من أداء أغانى "راب" تتضمن كلمات نابية

كتب أحمد جمعة

حذر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اللواء فرج قعيم، الخميس، الشباب من أداء أغاني الراب التي تتضمن كلمات نابية وتحريضية قد تؤثر سلبًا على فئة الشباب، وخاصة القُصّر، وتدفعهم إلى ارتكاب أفعال جنائية أو جنحية، معربا عن قلقه من انتشار هذه الظاهرة.

وأكد قعيم في بيان أصدره، مساء اليوم ، متابعته لعدد من الظواهر السلبية المنتشرة مؤخرًا في الوسط الفني ووسائل التواصل الاجتماعي، منبها إلى أنها تضر بالقيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم.



وقال قعيم، إن وزارة الداخلية الليبية تتابع هذه الظواهر بشكل دقيق، محذرا كل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الانتهاكات من أن العقوبات القانونية الصارمة ستكون في انتظاره، وفقًا للنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.

كما شدد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية الليبية المختصة قبل تقديم أي عروض فنية أو أنشطة ثقافية، حفاظًا على القيم الأخلاقية والضوابط الأمنية التي تضمن سلامة المجتمع.



ودعا وكيل وزارة الداخلية الليبية جميع القائمين على الفعاليات الفنية والثقافية إلى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية لضمان تقديم محتوى يتماشى مع القيم والتقاليد الليبية.

جاء تحذير المسؤول الليبي على خلفية ظهور عدد من مُغني الراب في عدة مقاطع مرئية وبثوث على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون بعضهم بما وصفوه "تراكات" تتضمن الحديث عن أسرهم وزوجاتهم وكلمات نابية، قد ذكرت خلال تلك الأغاني.