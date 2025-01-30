نصائح لعلاج آلام المفاصل فى الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

قد يتعرض البعض للشعور بألم شديد في المفاصل خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، فتصلب المفاصل وعدم الراحة خلال الأشهر الباردة هي مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، ويجب إيجاد حل لها لأنها تزيد من فرص التعرض لبعض المشاكل الصحية، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

ما هي أسباب آلام المفاصل في الشتاء؟

السبب الرئيسي لألم المفاصل في الشتاء هو انخفاض درجة الحرارة والرطوبة، مما يؤدي غالبًا إلى شد الأنسجة والعضلات، مما يسبب عدم الراحة.

يمكن أن يؤثر البرد في البيئة على ضغط الدم في جسمك مما يسبب عدم الراحة في حركة المفصل.

يمكن أن يؤدي انخفاض الضغط الجوي في الشتاء إلى تمدد الأنسجة المحيطة بالمفاصل، مما يضع ضغطًا على المفاصل ويزيد من الألم، خاصة عند المصابين بالتهاب المفاصل أو الإصابات السابقة.

5 نصائح لتجنب آلام المفاصل

إذا كنت تقضي حياتك في الاسترخاء، فأنت بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في جدولك اليومي.

-ابدأ في التحرك

حتى الأنشطة الخفيفة مثل اليوجا، أو التمدد، أو المشي السريع يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة مفاصلك، وإذا كنت تعمل على مكتب، اضبط مؤقتًا لتذكير نفسك بالوقوف والتمدد كل ساعة.

-تناول الأطعمة المفيدة للمفاصل

يمكن أن يكون لما تأكله تأثير كبير على مفاصلك. أضف الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان إلى نظامك الغذائي. تساعد هذه الأطعمة في مكافحة الالتهابات، والتوابل مثل الكركم والزنجبيل لا تهدف فقط إلى النكهة، بل هي مضادة للالتهابات الطبيعية التي يمكن أن تهدئ المفاصل.

-ابقى دافئا



ارتدِ ملابس دافئة، وقفازات، وجوارب، فهي تساعد على حماية مفاصلك من البرد.

-ترطيب جيد

من السهل شرب كمية أقل من الماء في الشتاء، ولكن البقاء رطبًا يحافظ على ترطيب مفاصلك، وحاول تناول حساء الأعشاب، أو الماء الدافئ مع 2 مل من عصير الزنجبيل للبقاء رطبًا ومريحًا في نفس الوقت.

-جرب العلاجات العشبية

يمكن للتدليك اللطيف باستخدام زيت السمسم الدافئ أو زيت الخردل أن يعمل عجائب في تحسين تدفق الدم وتقليل التصلب والألم.

تشتهر الأعشاب مثل أشواجاندا بخصائصها الداعمة للمفاصل. إن إضافة هذه الأعشاب إلى روتينك اليومي قد يكون بمثابة تغيير جذري تحت استشارة الطبيب.

كيفية علاج آلام المفاصل؟

إذا كانت العلاجات المنزلية فقط غير قادرة على توفير الراحة لك، يمكنك أيضًا تجربة بعض الشراب والأدوية التي يحددها الطبيب، مع إتباع النصائح السابق ذكرها.