نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الوادى الجديد بنسبة نجاح 93.9%

كتب محمود طه حسين - ماهر أبو النور

اعتمد محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، بنسبة نجاح 93.9% .

وقال سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أنه تقدم للامتحانات 5150 طالب وطالبة حصر منهم 5137 وتغيب عن أداء الامتحان 13 طالب وطالبة وحصل 30 طالبا على الدرجة النهائية 140 وحصل على درجات 139.5 عدد 110 طالبا و139 عدد 19 طالبا و138.5 درجة عدد 70 طالب وطالبة و138-130 درجة عدد 1139 طالب وطالبة.



محافظ الوادى الجديد مع مدير مديرية التربية والتعليم الاستاذ سيد عبد العزيز



محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية