نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

الإسكندرية جاكلين منير

ينشر "اليوم السابع" نتيجة، الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول، وأشار الدكتور عرابى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن نسبة العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة تجاوز متوسط النسبة العامة 90% ، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94% ، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 90%، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5% وكذلك مادة العلوم 95% ، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3 %.

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وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدرسي الأول وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.