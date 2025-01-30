اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يناير 2025 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة أولى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

الخميس، 30 يناير 2025 11:01 ص
نتيجة أولى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس نتيجة أولى وثانية اعدادى بالمدارس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، اليوم الخميس 30 يناير 2025، داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي) والشهادة الإعدادية، للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت الإدارات التعليمية إتاحة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في كشوف واضحة بلوجة الإعلانات داخل المدارس، دون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأوضحت الإدارات، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.







مشاركة

نتيجة الصف الأول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الأول الاعدادي في الجيزة

نتيجه الصف الأول الاعدادى محافظة الجيزة

نتيجه الصف الثاني الاعدادي محافظة الجيزة

نتيجة أولى اعدادى

نتيجة ثانية اعدادي

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة