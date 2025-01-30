اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يناير 2025 07:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة معاهدة الأمن الجماعى: برنامجنا على الحدود يهدف لضمان أمن آسيا الوسطى

الخميس، 30 يناير 2025 03:00 ص
منظمة معاهدة الأمن الجماعى: برنامجنا على الحدود يهدف لضمان أمن آسيا الوسطى أطفال فى أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إيمانجالى تاسماجامبيتوف، الأربعاء، إن تنفيذ برنامج منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز حدود طاجيكستان مع أفغانستان لن يضمن أمن سلامة الأراضي الطاجيكية الأفغانية فحسب، بل يضمن أيضًا أمن آسيا الوسطى بأكملها.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن تاسماجامبيتوف قوله -بعد اجتماع مع الرئيس الطاجيكى إمام علي رحمان في العاصمة دوشنبه- "ابتداء من هذا العام يبدأ تنفيذ البرنامج. وقد تم تصميم البرنامج لمدة خمس سنوات. والسنة الأولى مهمة للغاية لضمان اكتساب هذا البرنامج في السنوات التالية ميزات ملموسة، مثل إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لتعزيز أمن الحدود الطاجيكية الأفغانية".

وأعرب الأمين العام عن اقتناعه بأنه بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الأجهزة المعنية في طاجيكستان وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيتم تنفيذ البرنامج بالكامل في غضون خمس سنوات.







مشاركة

تاسماجامبيتوف

إيمانجالى تاسماجامبيتوف

إمام علي رحمان

طاجيك

افغانستان

آسيا الوسطى






الرجوع الى أعلى الصفحة