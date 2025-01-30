منظمة معاهدة الأمن الجماعى: برنامجنا على الحدود يهدف لضمان أمن آسيا الوسطى

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قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إيمانجالى تاسماجامبيتوف، الأربعاء، إن تنفيذ برنامج منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز حدود طاجيكستان مع أفغانستان لن يضمن أمن سلامة الأراضي الطاجيكية الأفغانية فحسب، بل يضمن أيضًا أمن آسيا الوسطى بأكملها.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن تاسماجامبيتوف قوله -بعد اجتماع مع الرئيس الطاجيكى إمام علي رحمان في العاصمة دوشنبه- "ابتداء من هذا العام يبدأ تنفيذ البرنامج. وقد تم تصميم البرنامج لمدة خمس سنوات. والسنة الأولى مهمة للغاية لضمان اكتساب هذا البرنامج في السنوات التالية ميزات ملموسة، مثل إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية لتعزيز أمن الحدود الطاجيكية الأفغانية".

وأعرب الأمين العام عن اقتناعه بأنه بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الأجهزة المعنية في طاجيكستان وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيتم تنفيذ البرنامج بالكامل في غضون خمس سنوات.