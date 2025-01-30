مستقبل وطن: نرفض ابتزاز الإعلام الإسرائيلى.. والمصريون يقفون خلف الرئيس السيسى

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رفض النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ابتزاز الإعلام الاسرائيلى، مؤكدا أن نشر صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل حسن رئيسي في توقيت حساس، بعد رفض مصر القاطع والحازم تهجير الفلسطينيين، مهاترات من قبل الإعلام الإسرائيلى.

وقال علاء عابد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الشعب المصري علي قلب رجل وأحد خلف قائده الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها رسالة للكيان الصهيوني باسم نواب الشعب المصري قائلا :" الشعب أخذ قراره الذي لن يتغير ابداً وهو فلسطيني عربيه ونرفض التهجير القسريو كلنا فداك ياوطن وخلفك يا رئيس عبد الفتاح السيسى.

وجدد عابد، تفوضيه للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نحن نفوضك في قرارك التاريخي ياريس ونفوضك لاتخاذ كل ما هز مناسبا لحفظ أمن مصر وبأسم الـ108 ملايين مواطن مصرى نرفض التهجير القسرى وأرض مصر أمن قومي وخط أحمر".

وتابع: "تصريحات الرئيس السيسي عن نزول الشعب للشارع حقيقة وسيفعلها الشعب في أكبر نزول للشارع علي مدار التاريخ والدول، ولا تراجع ولا استسلام مهما كانت الضغوط وكلنا خلف السيسي ونفوضه في اتخاذ أى قرار يراه للحفاظ علي الأمن القومي المصري وعدم التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.

وقال النائب علاء عابد: "موقف مصر واضح ولن يتغير مهما كانت الضغوط، والشعب المصري القيادة السياسية موقفهم معلن من البدايه حتي الآن ".

وأشار إلي أن مجلس النواب بدء الدبلوماسية البرلمانية بالتواصل مع برلمانات العالم وهناك ضغوط من الشعوب الأوروبية علي حكامهم من أجل مساندة الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر لن تقبل بالمشاركة في مزيد من الظلم للشعب الفلسطينى.