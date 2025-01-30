مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر تكشف تفاصيل المبادرات والندوات لمكافحة الإدمان

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل المبادرات والندوات لمكافحة الإدمان والمخدرات بالمجتمع، حيث إنه فى إطار التعاون بين وحدة حماية الطفل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وحدة محافظة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهوارى.

وأكدت نجوى إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنظيم مبادرة تهدف تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، وتم خلال المبادرة مقابلة جميع العاملين بديوان عام الوحدة المحلية بأرمنت في محل عملهم، حيث تم قيام الصندوق بزيارة مفاجئة لمكان العمل وتم الكشف وعمل تحليل مخدرات للعاملين بالمركز، وذلك طبقا للقانون 73 لسنة 2021، والذى بمقتضاه إذا تم ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات يتم فصله من عمله.

كما تم تنظيم ندوات بهدف التنويه عن بعض العادات الخاطئة مثل الإسراف في تناول بعض الأدوية المسكنة للألم والتى تحتوي على بعض المواد المخدرة مع اتخاذ التدابير الاحترازية، وكيفية التعامل مع الأفراد داخل الأسرة والتعرف علي كيفية اكتشاف تعاطي أحد أفراد الأسرة مواد مخدرة والاكتشاف المبكر لحالات التعاطي من خلال ظهور عدة أعراض سواء كانت أعراض ظاهرية مثل احمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب واللامبالاة أو الانفعالات الشديدة والغضب أو الهدوء والانطواء ، وكيفية التواصل مع الخط الساخن.

ولاقت المبادرة قبولاً كبيراً من جانب العاملين بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، حيث أشرف على تنفيذ المبادرة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ونجوى ابراهيم مدنى مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وفاطمة على وإسراء أحمد مدربات التنمية الحياتية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بمحافظة الأقصر وإيمان عبد الرحيم عضو وحدة حماية الطفل بمركز أرمنت.



المبادرات والندوات لمكافحة الإدمان برعاية وحدة حماية الطفل



جانب من المبادرات والندوات لمكافحة الإدمان بالأقصر