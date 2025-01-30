محمود الهباش: قضية الأسرى كانت ولا زالت قضية مركزية بالوعي الفلسطيني

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أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن قضية الأسرى كانت ولا زالت قضية مركزية في الوعي الفلسطيني الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يبعث الأمل بأن يتحرر جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.



وقال مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، اليوم الخميس، إن "الضمان الوحيد لعدم اعتقال مزيد من الأسرى الفلسطينيين وتبييض كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هو التوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال ورحيله عن الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبذلك لن تكون هناك ذريعة لدى الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال أو أسر أي أسير فلسطيني".



وأوضح أنه قبل السابع من أكتوبر عام 2023 كان عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 5 آلاف أسير، وبعد مرور أشهر من العدوان الإسرائيلي تجاوز عدد الأسرى 17 ألف أسير، مؤكدا أنه لا خلاص للمنطقة من غياب الأمن وعدم الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.