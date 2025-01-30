محافظ الوادى الجديد يستقبل لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشيوخ

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل، رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، بحضور وكلاء وأعضاء اللجان، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة للاطلاع والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية المُنفّذة على أرض المحافظة.

حيثُ تفقّد الوفد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، حيثُ اطلعوا على مضمار السباق ومنصات المشاهدة ومشتملات النادي المنفذ بمعايير دولية؛ لاستضافة الفعاليات والسباقات الدولية، وتعزيز الرواج السياحي للمحافظة.

كما واصلوا بتفقّد منشآت جامعة الوادي الجديد، ومشروع (واحة الحرير الطبيعي)، مُشيدين بتوجه المحافظة نحو إعادة إحياء وتوطين هذه الصناعة المهمة.