محافظ المنيا يتفقد أراض غير مستغلة بمطاى ويوجه بدراسة سبل الاستفادة منها

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم، الخميس، عدداً من قطع الأراضي غير المستغلة بمدينة مطاى، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على سبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعظيم الموارد المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال جولته، وجه المحافظ بدراسة إمكانية استخدام هذه المواقع لإقامة مشروعات تنموية وخدمية، مثل بناء مدارس، أو تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشددا على أهمية تحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضي بما يخدم الأهداف التنموية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاستغلال الأمثل للأراضى غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل العقبات، وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات واستغلال هذه الأراضي بالشكل الذي يخدم المواطنين ويعزز جهود التنمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، ومسئولو التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة.