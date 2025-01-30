محافظ الجيزة: تعيين 4047 شابًا بالقطاع الخاص منهم 207 من ذوى الهمم

كتبت – مرام محمد

استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مجهودات مديرية العمل خلال الشهر في مجال المديرية بتعيين 4047 شابًا بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، منهم 207 شباب من ذوي الهمم، من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وقال محافظ الجيزة، إن في مجال التفتيش العمالي، قامت مديرية العمل بالتفتيش على 130 منشأة يعمل بها 12022 عاملاً، وأسفرت عن تحرير 181 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

وأضاف أن المديرية نفذت 12 ندوة خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق استفاد منها 450 عامل.

وتابع أن في مجال التشغيل الخارجي، تم مراجعة 829 عقد عمل للخارج وإجراء معاينة لـ5 شركات إلحاق العمال للخارج للتأكد من التراخيص واستيفاء كافة الاشتراطات، كما تم التفتيش على 52 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية يعمل بها 11982 واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.