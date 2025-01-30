محافظ أسوان: تقديم الدعم الكامل لعودة الفريق الأول لكرة القدم للدورى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد إسماعيل كمال محافظ أسوان، دعمه الكامل لنادى أسوان الرياضى والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من أبناء أسوان والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم من جديد لدورى الأضواء والشهرة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان، الأنشطة المتنوعة بنادى أسوان الرياضى، برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، حيث كان فى استقبالهما أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى.

وأشار إلى الدور المهم لنادى أسوان الرياضى باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والإجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى، وفى نهاية اللقاء تم إهداء محافظ أسوان ونائبه درع النادى تقديراً للتعاون البناء والمساندة الكاملة لمسيرة النادى الكروية والمجتمعية.

وخلال اللقاء قدم مجلس إدارة النادى شكرهم على الجهود المبذولة من محافظ أسوان للإرتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران، بجانب الدور البناء والملموس خلال الفترة الماضية ، مؤكدين على تطلعهم لإستمرار الدعم ، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم حتى يتسنى صعوده للدورى الممتاز.