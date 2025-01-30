اليوم السابع
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الخميس، 30 يناير 2025 01:17 م
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لجنة من محافظة البحر الأحمر والجامعة الإقليمية تتفقد الأماكن التاريخية والسياحية بالقصير

الخميس، 30 يناير 2025 12:40 م
لجنة من محافظة البحر الأحمر والجامعة الإقليمية تتفقد الأماكن التاريخية والسياحية بالقصير لجنة من محافظة البحر الأحمر،تتفقد مناطق القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلنت محافظة البحر الأحمر، قيام لجنة من الديوان العام بالتعاون مع الجامعة الاقليمية لتفقد المناطق التاريخية والسياحية بمدينة القصير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعداد الدليل الإرشادي للهوية البصرية بمدن المحافظة.

من جانبه، كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير الادارات المختصة بمرافقة اللجنة المشكلة من الديوان العام والجامعة الإقليمية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاعضاء اللجنة.

وتفقد أعضاء اللجنة عدد من الأماكن التاريخية والسياحية، التى شملت القلعة العثمانية ومبنى الإدارة وبعض المبانى بمحيط المقر القديم لشركة الفوسفات وشارع بورسعيد، وذلك بهدف كيفية اعداد دليل واضح للاستفادة بتلك المواقع الهامة.

 

تفقد المناطق الأثرية بالقصير
تفقد المناطق الأثرية بالقصير

 

جانب من جولة اللجنة بالقصير
جانب من جولة اللجنة بالقصير

 

لجنة من محافظة البحر الأحمر،تتفقد مناطق القصير
لجنة من محافظة البحر الأحمر،تتفقد مناطق القصير

 







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