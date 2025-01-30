لجان تحصين بيطرى الأقصر تفحص الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت لجان التحصين المختلفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، التي بدأت يوم الأحد الماضي، حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه يقول الدكتور طارق لطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام بمحافظة الأقصر، حيث تشكلت لجان التحصين الطبية البيطرية فى المراكز التالية:- (إدارة إسنا تحت رعاية الدكتور محمد الرشيدى، مدير الإدارة عبر لجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور حسين البدرى، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية باسنا برئاسة الدكتور محمد السيد، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الشغب البيطرية باسنا برئاسة الدكتور محمود السيد ، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الطود البيطرية برئاسة الدكتور حلمي كامل رئيس الوحدة كما تشكلت لجان تحصين تحت إشراف الدكتورة أسماء السيد مدير إدارة الطود).

ويضيف مدير بيطرى الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تشكلت لجان أخرى بادارة الطود واسنا وارمنت والبياضية والزينية والقرنة والأقصر البيطرية، حيث تستهدف تحصين 35372 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين عدد 33956 رأس أغنام ضد جدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أنه وفقاً لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة، بتكثيف أعمال لجان التحصين لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت، وأن لجان التحصين تنتقل من بيت إلي بيت وإلى جميع مزارع المحافظة لضمان وصول خدمة التحصين إلي كل الثروة الحيوانية بالأقصر وللحفاظ على الثروة الحيوانية.

وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، جميع مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



العمل فى فعاليات حملة تحصين الماشية بالأقصر



جانب من تحصين وتطعيم المواشي بالأقصر



فحص الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالقرى والنجوع



لجان تحصين بيطرى الأقصر تفحص الأغنام ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام