كييف تستدعى السفير السلوفاكى بسبب التدخل فى الشئون الداخلية لأوكرانيا

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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، السفير السلوفاكى فى كييف بافيل فيزدا اليوم /الخميس/، للتعبير عن استيائها الشديد من تصريحات براتيسلافا التى تتهم أوكرانيا بالتدخل فى شؤونها الداخلية.



وأعرب نائب وزير الخارجية الأوكرانى أولكسندر ميشينكو عن خيبة أمله العميقة، قائلًا: "إن رئيس الوزراء (السلوفاكي) روبرت فيكو يتصرف حاليا كمتحدث باسم الكرملين ويتجاهل عضوية جمهورية سلوفاكيا فى الاتحاد الأوروبى ويلجأ إلى تصرفات غير منطقية"، على حد وصفه.



وأكد ميشينكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن مثل هذه التصرفات من جانب ممثلى السلطات السلوفاكية "غير مقبولة" وتسبب ضررا خطيرًا ليس فقط للعلاقات الأوكرانية-السلوفاكية التقليدية الجيدة، بل تقوض أيضا وحدة الاتحاد الأوروبى والمجتمع الأورو-أطلسي.



كما أدانت الخارجية الأوكرانية محاولات الحكومة السلوفاكية الحفاظ على اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، على الرغم من الجهود المشتركة للاتحاد الأوروبى والشركاء الأوروبيين لتقليل هذا الاعتماد وتنويع مصادر الطاقة.



ودعت الخارجية الأوكرانية براتيسلافا إلى وقف هذه السياسة والعودة إلى إقامة حُوَار بناء وتطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين.