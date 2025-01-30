قراران للرئيس بتخصيص أرض لإقامة ميناء طابا البحرى.. وإنشاء صوامع غلال

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 35 لسنة 2025 وتضمن تخصص مساحة 52.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لاستخدامها فى إقامة ميناء طابا البحرى.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 37 لسنة 2025، وتضمنت المادة الأولى: تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن: مساحة 10 أفدنة تقريباً تعادل 42000 متر مربع ناحية إسنا بمحافظة الأقصر، ومساحة 10.07 فدان تقريباً ناحية القوصية بمحافظة أسيوط ومساحة 2.38 فدان تقريباً ناحية باريس بمحافظة الوادى الجديد، ومساحة 2.38 فدان تقريباً ناحية بلاط بمحافظة الوادي الجديد ومساحة 2.38 فدان ناحية الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

نشر القراران فى الجريدة الرسمية.