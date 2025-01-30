فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لحادث اصطدام طائرة أمريكية بمروحية عسكرية فى واشنطن

كتبت: هناء أبو العز

بالفيديو | سقطت في نهر بوتوماك.. لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمروحية قرب مطار رونالد ريغان في #واشنطن pic.twitter.com/nVBgoioSE4 — قناة المنار (@TVManar1) January 30, 2025

وثق مقطع فيديو ، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى اللحظات الأخيرة، لحادثة اصطدام طائرة ركاب أمريكية في الجو بمروحية "بلاك هوك" عسكرية كانت في مهمة تدريب، وسقطت في نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث تحطم طائرة مدنية تقل 64 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن على حسابه بموقع تروث سوشيال



وقال في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إنه تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع، قائلًا : فليبارك الله أرواح الضحايا.



وتسائل ترامب في منشوره: لماذا لم يعلم برج المراقبة المروحية بما يجب فعله؟، وإذا كانت أضواء الطائرة مشتعلة، فلماذا لم ترتفع المروحية أو تنزل أو تستدر؟



وقال إن هذا الأمر سيئ جداً، وكان يفترض تفادي الحادث.



وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أعلنت أن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية عسكرية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.



كما أضافت أن الطائرة الصغيرة التابعة لشركة "بي إس إيه إيرلاينز"، كانت قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

