طائرة واشنطن.. الظلام والثلوج والصقيع يجعلون جهود الإنقاذ أكثر صعوبة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة NBC News الأمريكية، إن الظلام الدامس إلى جانب وجود قطع من الجليد والطقس البارد عوامل تجعل جهود إنقاذ الركاب فى حادث اصطدام مروحية بطائرة على متنها 64 شخصا أكثر صعوبة.

ونقلت القناة عن رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن قوله، إن هناك قطعًا من الجليد في نهر بوتوماك، بينما يبحث الغواصون وغيرهم من المستجيبين الأوائل عن الناجين في أعقاب حادث تحطم الطائرة، الذى حدث بالقرب من مطار ريجان.

قال المسئولون إن كل من الطائرة الإقليمية والمروحية العسكرية سقطتا في نهر بوتوماك بعد اصطدامهما في الجو.

قال رئيس الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن جون دونيلي إن التحديات تتمثل فى الوصول، حيث يبلغ عمق المياه التي يعملون فيها نحو 8 أقدام، كما أن هناك رياح، وهناك قطع من الجليد هناك. لذا فإن العمل فيها أمر خطير ويصعب".

وتابع قائلا إنه بسبب عدم وجود الكثير من الأضواء، فأنت في الخارج تبحث في كل بوصة مربعة من المساحة لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على أي شخص".

وقال: "يفعل الغواصون نفس الشيء في الماء. الماء مظلم، إنه عكر، وهذه حالة صعبة للغاية بالنسبة لهم للغوص فيها.

وقال دونيلي في مؤتمر صحفي عقد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن هناك غواصين على متن الطائرتين، بالإضافة إلى قوارب في المياه.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية بمروحية تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من مدرج مطار "ريجان" المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن بـ"السيء جداً" وكان يفترض تفاديه.



وقال ترامب، عبر حسابه في "تروث سوشيال" - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: إن "الطائرة كانت على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار، وكانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الزمن".