ضبط 6 أطنان و200 كجم لحوم ومصنعات مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 6 أطنان و200 كجم لحوم مخالفة ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم و دواجن وكبده مجهولة المصدر خلال الحملات التفتيشية بأحد مراكز المحافظة.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لجميع الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة وضبط 6 أطنان و 200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم و دواجن و كبده مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ شتى الإجراءات القانونية حيال المخالفين.