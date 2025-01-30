شاهد لحظة هجوم سمكة قرش على فتاة تسبح فى حوض للأسماك بالصين

محمد جمال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فنانة روسية تسبح فى حوض للأسماك المفترسة، حيث هاجمتها سمكة قرش فى حديقة شيشوانجبانا، بمقاطعة يونان الصينية.

وأظهرت المشاهد فتاة بالغة من العمر 22 عاما تلبس لباس حورية البحر، وهى تصنع موجات فى روتين أنيق بين أسماك مفترسة كبيرة فى الحوض قبل أن يتم مقاطعتها فجأة.

Horrific moment giant fish snaps jaws round 22yo mermaid's face



Chinese aquarium offers just $96 compensation to Russian performer Masha, demands non-disclosure agreement pic.twitter.com/CfJDTevcFv

ويمكن رؤية السمكة الماكرة وهى تتسلل بهدوء نحوها قبل أن تمسك بسرعة بجمجمة السباحة بفكيها الكبيرين.

فيما يبدو أنها سمكة الحفش، وهى سمكة يمكن أن تنمو حتى 20 قدما فى الطول ومن المعروف أنها تهاجم البشر أحيانا. لكن لحسن الحظ، ابتعدت السباحة بعد ثوانٍ وتوجهت بسرعة نحو السطح متجهة للهروب.

إلى ذلك أصيب المشاهدون، بما فى ذلك بعض الأطفال، بالصدمة. وأصيبت الفتاة فى رأسها ورقبتها وعينها بسبب السمكة الضخمة، بينما لم تكن مشابك أنفها ونظاراتها محظوظة جداً حيث أكلتها.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المرأة المنكوبة أُجبرت على العودة إلى العمل بعد فترة وجيزة، على الرغم من أنها تركت فى ألم شديد بعد العضة.

ويتميز حوض المياه العذبة بأنواع محلية من الأسماك من نهرى ميكونج ويانغتسي، بالإضافة إلى العديد من البرمائيات النادرة الأخرى.