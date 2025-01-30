سحب عينات من 115 طن زيت طعام بعد التلاعب بأوزانها وتواريخ الإنتاج بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة، من ضبط 115 طن زيت معبأ داخل إحدى شركات الزيت بكفر الزيات، بعد قيام القائمين عليه بالتلاعب في الأوزان، ووضع تواريخ إنتاج مختلف عن تاريخ الإنتاج الفعلى، وتم سحب عينات من الزيت وارسالها لمعامل وزارة الصحة لفحصها للتأكد من الصلاحية للاستهلاك من عدمه، وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة التموين بالغربية، تكثيف الحملات والتفتيش المستمر على الاسواق وضبط المخالفات، واتخاذ ما يلزم قانونا ضد المخالفين، حيث استهدفت حملة مكبرة شركة لتعبئة زيت الطعام بمركز كفر الزيات، برئاسة أحمد أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وعضوية محمد سالمان مدير الرقابة التجارية، وحمادة ندا، احمد فاروق، و محمد فوزى.

وتم ضبط 115طن زيت طعام ناقص الوزن بالمخالفة للبيانات المدونة على العبوة وتدوين تاريخ انتاج مخالف للتاريخ الفعلى المدون على العبوات وتم التحفظ على 1150 كرتونة زيت معبأة منتج نهائى وجارى سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.