رفع 155 طن تراكمات بالزينية بالأقصر وتسليم نموذج 8 تصالح بالمخالفات للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز، حملات نظافة مكثفة بالمدينة والقرى التابعة لها، والتي نجحت في رفع 155 طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة ومنظومة الإنارة وتمهيد وتوسعة الطرق بالمراكز والمدن.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه أسفرت الأعمال بحملات النظافة عن رفع حوالي 60 طن تقريباً من التراكمات والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الزينية، أما بقرية العشي تم رفع حوالي 45 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وبقرية الصعايدة أسفرت أعمال الحملة عن رفع حوالي 50 طن تقريباً من التراكمات والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بإشراف علي النادي مدير إدارة المتابعة الميدانية ورئيس قرية الصعايدة، وتمت متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها وذلك لظهور الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق.

وفي سياق متصل قام رئيس المركز بتسليم نموذج 8 الذي تم انتهاء معاملاته على منظومة المركز التكنولوجي إلي المواطنين، وذلك لسرعة إنجاز ونهو أعمال التصالح، كما تم تركيب كشافات إنارة بشوارع قرية العشي وذلك لسهولة الرؤية بالطرق، وتم قص وتهذيب الأشجار بالمدينة وتحديداً بمنطقة العوايدة ابتداءً من أسفل محور اللواء سمير فرج وحتى شارع نصرالله، فيما تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية العشي بتركيب كشافات الإنارة بالقرية وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين من المخاطر ، وكذلك أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية المدامود بحري بالطريق السريع (مصر- أسوان) الزراعي لظهور الطريق بالمظهر اللائق، وتمت كافة الأعمال تحت إشراف نائب رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس قرية الصعايدة والمتابعة الميدانية وسكرتير القرية ومسؤول النظافة بالقرية.



أعمال رفع 155 طن من التراكمات بمدينة الزينية



تسليم نموذج 8 تصالح بالمخالفات للمواطنين بالزينية



رفع 155 طن من التراكمات بمدينة الزينية



