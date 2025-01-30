رئيس وزراء اليابان يزور الولايات المتحدة للقاء ترامب 7 فبراير المقبل

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ذكرت مصادر مطلعة في اليابان ، اليوم الخميس ، أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، يستعد لزيارة الولايات المتحدة لعقد أول قمة شخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 فبراير المقبل.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع أن يؤكد إيشيبا خلال الاجتماع المرتقب، أهمية تعزيز التحالف الياباني-الأمريكي وتعميق التعاون لضمان رؤية ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪي واﻟﻬﺎدئ ﺣﺮة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.



وكانت اليابان قد سعت لعقد لقاء بين إيشيبا وترامب قبل تنصيب الأخير، لكن اللقاء لم يتحقق. وأكد إيشيبا مؤخرًا أنه يسعى لعقد القمة "في أقرب وقت ممكن" لتعزيز العلاقات الثنائية.



وتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2024، وأعرب عن عزمه على إبراز فوائد تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس المصالح الوطنية المشتركة، مشددًا على أنها ستكون "مربحة للطرفين"، خاصة في ظل تفضيل ترامب للاتفاقيات الثنائية.



ومن المتوقع أن يناقش إيشيبا قضية استحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة "يو إس ستيل" الأمريكية، التي أوقفها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهي نقطة خلاف في العلاقات الثنائية. كما سيحث واشنطن على معالجة مخاوف قطاع الأعمال في البلدين، مشددًا على أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة.